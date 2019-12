Sorrento. Continua l’inchiesta su D’Onofrio che tocca Di Leva, sequestrati i biglietti per Sorrento Due pool di magistrati in campo per chiudere il cerchio sulla storia dei biglietti omaggio per Capri e delle partite del Napoli , riporta Leandro Del Gaudio su Il Mattino . Giovedì pomeriggio, pioggia tropicale al centro direzionale, ai piani alti della Procura partenopea vanno avanti due istruttorie a carico di magistrati, esponenti dei servizi segreti, imprenditori. In trasferta a Napoli, il procuratore aggiunto della Procura di Roma Paolo Ielo, accanto alla collega Lia Affinita, che hanno ascoltato Luigi Scavone, manager dell’Alma, finito qualche mese fa in un’inchiesta per reati fiscali; più o meno nelle stesse ore, sono stati i pm Giuseppe Cimmarotta e Henry John Woodcock ad ascoltare l’imprenditore napoletano Salvatore Lauro, a sua volta coinvolto in un’indagine per corruzione, che chiama in causa un magistrato del distretto napoletano e un agente dei servizi, a proposito di presunti scambi di favori in cambio di notizie riservate. Nel corso di quest’ultimo fascicolo, la Procura ha sequestrato alcune matrici di biglietti omaggio andati distrutti, nel tentativo di verificare chi sono stati i destinatari finali.

IL PATRON

Ma andiamo con ordine a partire dal colpo a sorpresa con la convocazione di Luigi Scavone. Difeso dal penalista Alfonso Furgiuele, il manager Alma è stato ascoltato nel filone di indagine che coinvolge il procuratore aggiunto di Avellino Enzo D’Onofrio. Secondo l’accusa, il magistrato napoletano avrebbe chiesto con insistenza all’imprenditore Di Leva il rimessaggio di una barca di un suo amico; avrebbe poi accettato un biglietto per il match del Napoli in trasferta a Torino, con tanto di pernottamento. Difeso dal penalista Mario Terracciano, D’Onofrio ha respinto l’accusa di aver fatto la voce grossa con l’imprenditore, mentre ha ricordato di aver accettato un biglietto omaggio da un suo conoscente (probabilmente un esponente delle forze dell’ordine) per la partita contro la Juve e di aver ricambiato con un regalo di pari valore. Diversa e forse più intricata la storia di Lauro. Difeso dal penalista Luigi Tuccillo, l’imprenditore ha chiarito che i ticket omaggio vengono distrutti ogni anno per evitare duplicazioni e che in genere vengono destinati a grossisti, parenti di dipendenti, fornitori e a un ristretto numero di conoscenti.