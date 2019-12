Sorrento. Continua il caso della stradina “sparita” al porto

Continua a far discutere il caso della stradina “sparita” a Marina Piccola, diventando una vicenda tale da rendere necessario l’intervento della Procura di Torre Annunziata, che ha deciso di avviare approfondimenti.

Un tempo, lungo il litorale della spiaggia di San Francesco, prima del porto, esisteva un percorso che permetteva ai visitatori ed ai turisti di poter raggiungere facilmente il sito archeologico del ninfeo al di sotto dell’hotel Syrene. Oggi, questa strada è stata completamente cancellata da attività e stabilimenti balneari. Su questo punto. Il movimento civico “Conta anche tu” guidato da Francesco Gargiulo, richiede di ripristinare lo stato originale dei luoghi e porta alla luce che, contravvenendo la legge, alcuni lidi chiudono le cancellate senza consentire il libero passaggio lungo la battigia. Inoltre, altro punto da non sottovalutare, è il discorso legato alla sicurezza: in questo stato delle cose, in caso di necessità i mezzi di soccorso, come le ambulanze, non possono giungere all’interno di un’attività o di uno stabilimento, a causa delle passerelle e delle strutture che bloccano il tragitto. Il ripristino della stradina rappresenta una delle condizioni inserite nei vari permessi di costruire rilasciati dal Comune oltre due anni fa ai titolari della concessioni. In più, esiste la possibilità di concedere proroghe alle autorizzazioni demaniali marittime a favore dei gestori degli stabilimenti, durata prevista di 15 anni. Tutto ciò a meno che non ci siano opere fuorilegge, interventi di ripristino non completati o abusi edilizi da demolire.

Fonte Metropolis