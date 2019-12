Sorrento. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità una mozione in favore della foresta amazzonica

A voti unanimi di maggioranza ed opposizione, è stata approvata la mozione in favore della foresta amazzonica in contrasto agli incendi boschivi verificatesi qualche mese fa in Brasile.

L’iniziativa proposta dal presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco è stata sostenuta, durante il pubblico consesso, dal sindaco Giuseppe Cuomo e dall’intero Consiglio.

Di seguito il testo integrale della mozione

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale

Premesso che

la situazione degli incendi boschivi nel bacino dell’Amazzonia ha fatto registrare nel corso del 2019 un drammatico incremento, tanto che, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per le ricerche spaziali della Repubblica Federativa del Brasile (INPE), al 20 agosto 2019 si sono susseguiti 74 155 incendi nell’area della foresta amazzonica, in crescita rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo del 2018 di circa l’83%;

l’Amazzonia, con i suoi 5,5 milioni di chilometri quadrati di estensione, rappresenta la più grande area forestale del mondo, universalmente nota come il “polmone verde della Terra” e storicamente afflitta dal problema della deforestazione e da un insufficiente tasso di sostituzione delle aree boschive soggette ai più recenti roghi;

in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, le problematiche ambientali finiscono per ripercuotersi a livello “micro” sugli eco-sistemi locali e a livello “macro” sui cicli climatici e che i recenti roghi in Amazzonia hanno già fatto registrare un drammatico impatto in termini di aumento delle emissioni di monossido (CO) e diossido di carbonio (CO2);

il tema degli incendi boschivi in Amazzonia è stato al centro dell’ultima riunione dei Capi di Stato e di Governo del G7 tenutasi a Biarritz (Francia), dove è stata stabilita la creazione di un fondo ad hoc per fronteggiare l’emergenza;

il medesimo tema è stato di recente oggetto anche di espresso intervento di Sua Santità Francesco, il quale ha fermamente stigmatizzato quanto oggi in corso in Amazzonia;

dato atto che il provvedimento afferente alla presente proposta si qualifica atto di indirizzo ex art. 49, comma I, Tuel, e, come tale, non richiede parere di regolarità tecnica e non comporta impegno di spesa;

PROPONE DI DELIBERARE

di esprimere la propria ferma condanna verso gli autori dei roghi di natura dolosa e verso tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, alimentano il dramma degli incendi boschivi in Amazzonia;

la propria vicinanza alle popolazioni locali, in particolare alle numerose popolazioni indigene, più direttamente toccate dalla tragedia della deforestazione e dei roghi nell’area amazzonica;

il proprio impegno a sensibilizzare la cittadinanza alla tematica dei cambiamenti climatici e alla tutela delle risorse forestali locali, al fine di rafforzare la coscienza collettiva e di contribuire, attraverso il cambiamento degli abitudini e degli stili di vita, alle sfide ambientali globali.

Rag. Luigi Di Prisco