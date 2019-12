Sorrento. Ecco il concorso per comandante dei vigili

Cambia la legge e si ricorre ad un concorso per individuare il nuovo comandante della polizia municipale. Si riparte da zero per la nomina del dirigente da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato per il ruolo di responsabile del servizio dei caschi bianchi e, più in generale, dell’intero dipartimento cui fa capo anche la Protezione Civile e la gestione dei parcheggi. Incarico rimasto vacante dopo che a fine settembre è andato in pensione Antonio Marcia.

La vecchia normativa obbligava gli enti pubblici che necessitavano di personale, di verificare preventivamente se ci fosse la disponibilità di soggetti con le necessarie competenze da reclutare attraverso la procedura di mobilità volontaria. In base a questo criterio il Comune di Sorrento aveva individuato Giuseppe Sciaudone di Mondragone (CE) che si era detto disponibile ad assumere l’incarico di dirigente amministrativo dell’area vigilanza.

Nel frattempo, però, la legge è stata modificata e l’amministrazione ha deciso di annullare il procedimento in corso ed indire un nuovo concorso pubblico. Per poter partecipare alla selezione le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso vengano presentate più di 20 istanze di partecipazione all’iter concorsuale, si potrà effettuare una prova preselettiva con dei quiz, dopodiché si entrerà nel vivo con gli scritti e gli orali. Le valutazioni saranno affidate ad un’apposita commissione esaminatrice. Al termine sarà stilata la graduatoria che porterà all’assunzione del candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore.