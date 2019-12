Sorrento Civica. Emozioni per i premi ad Astarita, Maglio, Marino, Pollio, Milano, Perrino, Ruoppo e Sessa che esprimono eccellenze della Città del Tasso . Una pioggia battente ha accompagnato una sentita cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 di Sorrento Civica, l’onorificenza conferita dal Comune di Sorrento ai cittadini che, attraverso il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita della città, sotto il profilo culturale, imprenditoriale, scientifico e artistico, seguita da Positanonews Penisola sorrentina .

Ad essere premiati l’allergologo e docente universitario Corrado Astarita, l’artigiano frigorista Alfredo Maglio, i commercianti Antonio Marino e Fortuna Pollio, il campione sportivo Luigi Milano, Raffaele Perrino, sorrentino trasferitosi a Milano, e attuale sindaco del Comune di Cremosano, il maestro fiorista Claudio Ruoppo e l’ingegnere Carmine Sessa.

“Come primo cittadino di Sorrento sono orgoglioso di potere insignire, questi nostri concittadini, del prestigioso riconoscimento Sorrento Civica – ha commentato il sindaco, Giuseppe Cuomo – Ognuno di loro, nei rispettivi campi e con la propria attività, ha infatti contribuito attivamente alla crescita della nostra comunità”. Sui social di Positanonews, Facebook, Twitter e Instagram abbiamo seguito questo importante momento per la Città simbolo del turismo in provincia di Napoli e in Campania .