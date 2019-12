Sorrento città Lilla per i disabili: garantito l’accesso alle strutture di interesse turistico e culturale

La giunta municipale di Sorrento ha aderito al protocollo «Bandiera Lilla», nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, e così la città delle sirene potrebbe essere la prima località in Campania a fregiarsi del riconoscimento.

Ideata nel 2012, la «Bandiera Lilla» rappresenta una sorta di certificazione di qualità per i Comuni che incrementano e migliorano l’accoglienza dedicata ai turisti con disabilità visive, auditive e patologie alimentari. Un settore importante, che rappresenta una conquista sociale ma anche un mercato in forte espansione. «Con la delibera di giunta dice l’assessore alle Pari opportunità, di Sorrento, Rachele Palomba -, abbiamo compiuto il primo passo per l’adesione della nostra città a questa convenzione. Si tratta di una tematica a cui teniamo particolarmente ed è per questo che mi sono adoperata per intraprendere il percorso, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, che da sempre sono stimolo e aiuto prezioso». Palomba aggiunge: «L’accessibilità, oltre ad essere un dovere, produce nuove economie turistiche, offrendo maggiori opportunità ai nostri ospiti».

L’OBIETTIVO

Il progetto «Bandiera Lilla» è nato appunto nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni – e presto anche gli operatori privati – che prestano una particolare attenzione a questo target turistico. L’iniziativa è stata accolta con grande interesse da parte della Regione Liguria che ha visto in essa uno strumento in grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, anche di rilancio dell’economia e, per questo, l’ente ha sostenuto il tutto, seguendo da vicino la prima fase di sperimentazione. Poi la Bandiera Lilla si è diffusa in tutto il Paese, tanto che ora possono chiedere di essere valutati tutti i Comuni italiani. Una volta presentata la richiesta, verificati i requisiti minimi e firmata la convenzione con la Cooperativa, anche per Sorrento inizierà il processo di valutazione vero e proprio che prevede sia la compilazione di un questionario online, sia una analisi territoriale di dettaglio.

Essere un Comune con la «Bandiera Lilla» significa, in concreto, garantire l’accessibilità alle strutture di interesse turistico e culturale superiore alla media, significa progettare ed offrire servizi mirati per le persone disabili. Per rientrare nei parametri previsti dal protocollo, bisogna inoltre abbattere le barriere architettoniche e rendere la città – o almeno la maggior parte di essa – fruibile a tutti.

«Un comune Bandiera Lilla non è un comune perfettamente accessibile in ogni sua parte – spiegano i promotori – crediamo non ne esistano, per caratteristiche geografiche e presenza di edifici antichi. Essere un comune Bandiera Lilla significa, piuttosto, avere lavorato per rendere accessibile buona parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica».

Massimiliano D’Esposito Il Mattino