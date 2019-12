Sorrento da capogiro, batte 2-0 Gelbison con le reti di Herrera e Figliolia. Si chiude alla grande il 2019 per i rossoneri

Il Sorrento batte 2-0 Gelbison Cilento e vola sempre più. Reti di Herrera su rigore e Figliolia.

Vittoria che matura nella prima frazione di gara. Dopo 40 minuti caratterizzati da poche occasioni rilevanti, al 41′ viene concesso un rigore al Sorrento per fallo di Giordano su Costantino. Trasforma il solito Herrera dagli 11 metri.

Passano pochi minuti e i rossoneri raddoppiano. Al 44′ i padroni di casa beneficiano di un altro rigore, dal dischetto stavolta si presenta Figliolia che si fa respingere il rigore ma su ribattuta deposita in rete.

Nella ripresa il Sorrento và più volte vicino alla rete che avrebbe chiuso definitivamente il match, prima con De Rosa poi con Herrera, bravo il giovane Cefariello a respingere in entrambe le circostanze.

Nel finale ancora il portiere ospite protagonista, abile a parare la conclusione del neo acquisto Alvino. Al 90′ ci prova Bonanno con un diagonale mancino, ma Cefariello si supera ed evita la gioia all’attaccante rossonero.

Finisce 2-0 per il Sorrento. Vittoria strameritata per i ragazzi di Maiuri che consolidano il terzo posto e prolungano a 14 la striscia di risultati utili consecutivi. I rossoneri restano a -4 da Bitonto e Foggia che hanno vinto le rispettive partite.

Si chiude così il 2019 per il Sorrento, protagonista di un girone d’andata davvero impressionante. Adesso ci si ferma per un po’ per le feste natalizie. In campo si tornerà il 5 gennaio, quando il Sorrento affronterà in casa l’Agropoli, ultima in classifica.