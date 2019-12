Le Giornate Professionali di Cinema, in corso di svolgimento a Sorrento, ieri hanno visto il momento clou di questa 42esima edizione. Ieri la cerimonia alle 20:30 nella Sala Sirene all’Hilton si è tenuta la consegna dei Biglietti d’oro condotta da Gioia Marzocchi. Sul palco, Ilaria Spada e Giulio Pranno per ritirare i Premi ANEC “Claudio Zanchi”, oltre alle Chiavi d’oro consegnate ad Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo e Bianca Usai per “10 giorni senza mamma”; mentre Michele Soavi, Nicola Guaglianone e Paola Cortellesi hanno ritirato il premio per “La befana vien di notte”. Infine Christian De Sica, Fausto Brizzi, Massimo Boldi, Francesco Bruni e Alessandro Bardani sono stati anch’essi insigniti di un premio per “Amici come prima”, dopo l’enorme successo di quest’ultimo film, i due pilastri del cinema italiano, Christian De Sica e Massimo Boldi hanno annunciato ufficialmente che gireranno un nuovo film. “Stiamo già pensando a una grande sceneggiatura insieme” ha confermato De Sica.

De Sica inoltre ha anche confermato che Sorrento ospiterà nel 2020 una nuova edizione degli storici premi De Sica, dedicati al padre Vittorio. “Lui sarebbe felicissimo di questa scelta, Io sono venuto qui da bambino mentre si girava ‘Pane amore e… ‘ e scoprivo la città in carrozzella con Dolores Palumbo. Sarà un premio dedicato ai giovani e questo è molto bello”.

Grazie a Sara Ciocio, Lucio Esposito e Luigi Russo