Sorrento calcio, ricorso accolto. Domani Vincenzo Maiuri sarà in panchina per guidare i suoi ragazzi alla vittoria

Il Sorrento può sorridere. Ridotta la squalifica a mister Maiuri e dimezzata l’ammenda.

La corte d’appello Federale nella seduta di ieri, 6 Dicembre, accogliendo parzialmente le tesi illustrate nel ricorso presentato dal Sorrento, ha disposto la riduzione di 1 giornata della squalifica comminata al tecnico Vincenzo Maiuri ed inoltre è stata dimezzata l’ammenda alla società rossonera: da 1000 euro a 500 euro. Pertanto l’allenatore della prima squadra domani potrà guidare i rossoneri regolarmente dalla panchina nella gara contro la Team Altamura.

Una sfida importante per i rossoneri per continuare la striscia di risultati positivi consecutivi e credere nel sogno play off. Certamente il campionato è ancora lunghissimo ma, a parte un inizio di stagione non buono, la squadra di Maiuri ha dimostrato ampiamente di meritare quella posizione in classifica.