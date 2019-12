Sorrento calcio. La scia di risultati positivi è anche merito del portierone classe 2000 Romeo Scarano

La straordinaria cavalcata del Sorrento passa anche dai guantoni del promettente portiere, classe 2000, Romeo Scarano che in vista della prima partita del nuovo anno commenta la condizione della sua squadra: “Nel complesso stiamo abbastanza bene. Lavoriamo giorno dopo giorno con grande concentrazione”.

QUINTA DIFESA D’ITALIA: “Sia io che i difensori siamo molto difficili per questo piazzamento a livello nazionale (solo 9 gol subiti). In un certo senso, visto il modo di lavorare del tecnico Maiuri, ce lo aspettavamo. Essere tra le difese migliori d’Italia ci spinge ancor di più a fare meglio”.

IL BILANCIO: “Ad inizio stagione, visti i ritmi d’allenamento, ci aspettavamo di trovarci in una posizione tranquilla di classifica anche se non proprio al terzo posto”.

LA PROSSIMA GARA: “Non sopravvalutiamo mai le squadre che stanno sopra di noi come non sottovalutiamo mai quelle di bassa classifica. Con l’Agropoli faremo la nostra gara come ogni domenica”.

L’AGROPOLI: “So che hanno cambiato qualcosa. E’ una formazione che lotta in modo compatto”.

IL CAMPIONATO: “Sono convinto che Cerignola, Casarano e Taranto faranno un ottimo girone di ritorno. Già le prime due hanno trovato una certa continuità di risultati. Noi, cercheremo di fare bene anche al loro cospetto”.

LA SOCIETA’: “Questa è un’ottima società: mi aspettavo un bell’ambiente. Il ds Antonio Amodio ci sta sempre vicino così come i Presidenti che non ci fanno mancare niente. In Italia non ci sono tante società come questa. E’ da altra categoria”.