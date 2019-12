Sorrento calcio, la favola continua: vittoria convincente contro Altamura. Rossoneri terzi in classifica

Sorrento inarrestabile. Vince e convince in casa 2-0 contro Altamura e allunga a 12 la striscia di risultati utili consecutivi. Vittoria fondamentale per i rossoneri che si portano al terzo posto, a pari punti con Casarano.

Partita ben giocata dalla squadra di Maiuri che ha strameritato la vittoria. La prima frazione finisce a reti bianche, ma i rossoneri più volte sono andati vicino al gol con Vitale, La Monica ed Herrera, bravo il portiere avversario a parare sul fantasista panamense.

Nella ripresa il Sorrento la sblocca in avvio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Herrera. Lo stesso si è procurato il rigore facendo impattare la palla sul braccio del difensore.

I ragazzi di Maiuri continuano a fare la partita alla ricerca del gol della tranquillità. Ci prova Figliolia, ma prima il portiere e poi una mira imprecisa gli impediscono il raddoppio.

Al 73′ ci si mette anche la sfortuna: sugli sviluppi di un corner, Fusco svetta di testa e colpisce la traversa. La sfera sembra non voler entrare, ma all’82’ Figliolia segna la rete del raddoppio per la felicità dello stadio “Italia”. Perfetto l’assist di Masullo dalla sinistra.

Finisce 2-0 la partita. Match assolutamente senza storia, 3 punti che danno ancora più morale a dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di grande e per certi versi inaspettato. Da martedì si comincerà a pensare al prossimo impegno in trasferta contro il Gladiator. Nel frattempo il Sorrento si gode il momento e continua a far sognare i propri sostenitori.