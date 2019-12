Sorrento. Basilica aperto anche a Vigilia e Natale tutti i giorni la Tombola si vince lo sconto

Sorrento. Basilicaaperto anche a Vigilia e Natale tutti i giorni la Tombola si vince lo sconto . Ogni tavolo ha diritto ad estrarre un numero, se sono più di sei due numeri, se si indovina si ha un mega sconto, l ‘idea eccezionale è venuta a Paolo Esposito storico patron della Basilica e del Caruso . Al ristorante pizzeria La Basilica di Sorrento fino al 15 marzo 2020 ci sarà una lotteria per tutti i clienti che mangeranno con menù alla carte (pizza esclusa). A fine pasto sarà sorteggiato un numero per ogni tavolo da uno a sette persone e due numeri da sette persone in su. Se il numero sorteggiato sarà uguale a quello del tavolo sarà applicato uno sconto del 25% sul totale del conto. Un ‘iniziativa che si collega con la tombola natalizia in uno dei locali storici della città del Tasso. Un ristorante che grazie alla conduzione della famiglia Esposito (nella foto le sorelle Annalisa, Valeria e Paola) ed agli invitanti piatti che arrivano dalla cucina, resta uno dei più interessanti del panorama cittadino.