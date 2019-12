Sorrento. Il Ballo di Natale del Liceo Artistico Musicale IPIA F. Grandi

DOPO ANCORA UN CENTENARIO L’ARTISTICO SI CONTRADDISTINGUE SEMPRE PER LA RICERCA DEL NUOVO.

IL DIVERSO.

È QUI CHE SI RESPIRA ARIA DI MAGIA, È QUI CHE IERI SERA È NATO QUALCOSA DI FANTASTICO.

Abbiamo, per la prima volta quest’anno, organizzato il Grand Ballo di Natale presso la nostra sede principale, sita in vico I Rota, piuttosto che scegliere una discoteca come location.

Determinati nel dare una svolta a quello che da anni viene proposto a noi giovani dalle comuni “piazze” della penisola, dimostrando che con pochi soldi di contributo (il biglietto costava appena 5 euro), in orari decisamente fattibili (dalle 19 alle 22), con buona musica del dj e soprattutto senza uso di alcoolici (acqua, coca, fanta e gassosa) è non solo possibile divertirsi ma, dopo l’esperienza di ieri sera, possiamo confermare che i giovani forse hanno bisogno di responsabilizzazione e fiducia. Divertirsi in maniera sana e pulita è non solo un nostro diritto ma principalmente un dovere.

Un ringraziamento speciale va alla nostra Preside Daniela Denaro che ha creduto in noi e ha reso possibile questa sfida. Altri ringraziamenti che partono dal cuore sono per la Vice preside Marika Esposito, i professori e i collaboratori scolastici che si sono resi disponibili al controllo e alla sorveglianza. Ultimi ma non per importanza, i ragazzi che ieri sera hanno ballato, cantanti, riso e pianto regalandoci la gioia di aver contribuito in un qualcosa di davvero grande.

Rosaria, Elisabetta e Luigi.