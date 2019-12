Sorrento. Avviso pubblico per gli abbonamenti al parcheggio Lauro, arrivano i lettori di targa contro la sosta dei non aventi diritto

Sorrento. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per gli abbonamenti nel parcheggio Achille Lauro in via Correale. I posti disponibili per auto o veicoli a tre o quattro ruote sono 130 riservati esclusivamente ai residenti con un abbonamento annuale dal costo di 720 euro, oppure mensile con una spesa di 60 euro. Ci sono poi altri 50 posti riservati alle stesse categorie di veicoli per coloro che lavorano nella città del Tasso il cui abbonamento annuale ha un costo pari a 1.080 euro, cioè 90 euro mensile. Sono disponibili 70 abbonamenti per gli scooter che potranno essere sottoscritti sia dai residenti che da coloro che lavorano a Sorrento con una spesa annua di 240 euro, quindi 20 euro al mese. Il termine ultimo per la consegna delle domande è fissato per le ore 12 del prossimo 31 dicembre. Le domanda dovranno essere consegnate a mano al protocollo del Comune nella sede di Piazza Sant’Antonino. In alternativa potranno essere inviate a mezzo posta certificata all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.sorrento.na.it. Se le domande presentate supereranno il numero di posti disponibili l’assegnazione avverrà tramite sorteggio. Per ogni nucleo familiare potrà essere rilasciato un solo abbonamento per auto e la durata saraà dall’1 febbraio 2020 al al 31 gennaio 2021.

Purtroppo è stato già riscontrato che alcune persone passino a terzi il proprio abbonamento. Sono molti i residenti che hanno lamentato il comportamento scorretto di alcuni titoli di strutture ricettive che hanno l’abitudine di fornire ai propri clienti la card che consente l’accesso al parcheggio, ovviamente dietro pagamento di cifre anche non esigue. Per ovviare a questo problema ed aumentare, conseguentemente, la sicurezza del parcheggio stesso, l’amministrazione comunale sorrentina ha deciso di installare un sistema di lettura delle targhe dei mezzi in entrata nel parcheggio tramite dei lettori posti ai varchi di accesso che rileveranno immediatamente se il veicolo appartenga realmente al titolare dell’abbonamento.