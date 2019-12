Sorrento. Con il nuovo anno, via ai lavori della tensostruttura della scuola Tasso

Con il nuovo anno, a partire dal 2 gennaio, cominceranno i lavori per la sistemazione della tensostruttura in via Marziale, nei pressi della scuola Tasso, a Sorrento. Bisogna sostituire il telone di copertura: l’incarico è stato affidato alla ditta di Pomigliano D’Arco, “Fratelli D’Anna” e costerà 38mila euro. La durata dell’operazione non dovrebbe superare i trenta giorni lavorativi, in modo da restituire lo spazio agli sportivi ed alle società già per i primi di febbraio. La tensostruttura necessita particolarmente di questo intervento, a causa della presenza di una rientranza sul telo, maggiore in caso di pioggia. Ciò, inoltre, mette in tensione l’intero telone. Il delegato allo sport, Federico Cuomo, si è così espresso al riguardo: “Quello della tensostruttura segue altri importanti interventi realizzati sul territorio comunale a favore di impianti sportivi. Siamo partiti con la ristrutturazione del tetto e poi del parquet al palazzetto dello sport in via Atigliana. Inoltre, abbiamo provveduto alla sostituzione del manto erboso ed al restyling delle tribune al Campo Italia. Si tratta di tre importanti opere di sistemazione poste in essere nell’arco di un anno e che confermano la nostra attenzione e vicinanza al movimento sportivo sorrentino, alle squadre agonisticamente impegnate ed alle tante famiglie che indirizzano alla pratica sportiva numerosi bambini”.