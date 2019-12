Sorrento, al Teatro Tasso grande successo per professori e alunni dei Licei Musicali della Campania

“È importante il silenzio nella musica?”, questa la domanda che Antonio Gnoli su “La Repubblica” in un’ intervista di alcuni anni fa, rivolge al Maestro Ennio Morricone, che gli risponde:”È la sua parte più segreta e intima. Qualche settimana fa Riccardo Muti ha eseguito a Chicago una musica che scrissi nel ricordo della tragedia delle Twin Towers e che ho chiamato, non a caso, Voci dal silenzio. C’è un istante, dopo un grave trauma, in cui tutto si ferma. Tutto tace. È in quel momento che il suono manifesta la sua forza“. Comincio a raccontarvi del Concerto che si è tenuto ieri, 17 dicembre, al “Teatro Tasso” là dove hanno terminato la loro esibizione i giovani talenti della “Sorrento Modern Orchestra del Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento diretta dal maestro Domenico Guastafierro e l’Orchestra di Fiati del Polo Regionale Licei Musicali e Coreutici della Campania, diretta dal maestro Giovanni D’Auria, vale a dire da Ennio Morricone. Gli alunni dei licei musicali della Campania hanno dato vita a uno splendido concerto dimostrando talento e tutta la loro passione per quest’arte magica, concludendo il tutto con Moment for Morricone. Dalla riflessione del Maestro sul silenzio mi piace cominciare questo mio modesto articolo perché la serata musicale di ieri aveva un fine benefico, quello di raccogliere fondi per Telethon. La musica spesso nasce perché non si può tacere un amore, così come un dolore, e il dolore ha mille sfaccettature, può essere quello che si consumò alle Twin Towers nel 2001, che sconvolse il mondo, come quello che divora ogni giorno i genitori che hanno figli con malattie rare e non vogliono arrendersi. Telethon dà voce da anni a quest’attimo di silenzio che ferma il cuore di ogni genitore di fronte alla scoperta della malattia di un figlio con pochissime speranze di guarigione. A queste speciali Voci dal silenzio gli alunni dei licei e i loro direttori d’orchestra hanno prestato la loro arte. Assume tutto un altro significato ascoltare l’Ave Maria di G. Caccini; Joy to the World di I. Watts che hanno visti impegnati il direttore Maestro Maria Ercolano la Maestra Olga Laudonia (Organo) alla luce della riflessione di Morricone sulla potenza della musica che abita il silenzio doloroso di chi soffre. Le note musicali riempiono la sala, toccano la sensibilità di ognuno. Cito i brani e i nomi dei direttori della Sorrento Modern Orchestra e dell’Orchestra di Fiati Regionale Campania dei Licei Musicali, li metto in fila come grani musicali del personale rosario che tutti loro hanno dedicato a chi soffre: R. Sakamoto – Merry Christmas, Mr. Lawrence; R. Galliano – Tango pour Claude; A. Piazzolla – Oblivion; J. Groban – You Raise Me Up; A. V. Fantasia di Natale. Direzione e Arrangiamenti Maestro Domenico Guastafierro. Maestri collaboratori: Maestro Rosario Vitiello; Maestro Dora Zsuzsanna Szabò; Maestro Spina Permarino; Maestro Nello Rizzo, Manuel Penella – El Gato Montes; G. Rossini – La Gazza Ladra Overture; Jaan Van der Roost – Condacum; Dimitri Schostakovich – The second Wlatz Dalla seconda Jazz Suite n.2; P. Marquina – Espana Cani; Johann Strauss – Sul bel Danubio blu valzer; Steven Reineke – Rise of the Firebird; Ennio Moricone – Moment for Morricone; Direttore Maestro Giovanni D’Auria. Maestro collaboratore Giuseppe Genovese. Spero di non aver dimenticato nessuno, chiedo venia in anticipo se così è stato. Devo aggiungere che la Campania oggi può vantare una bellissima realtà, il successo registrato ieri da alunni e professori è la giusta ricompensa per una scuola che funziona. Auguro ai Licei Musicali Campani altre grandi gioie. Il ringraziamento va a chi ha creduto in questa realtà, e in questi ragazzi ci auguriamo non smetta mai di investire attenzioni e cura: il direttore Generale dell’Usp campania, dott. Luisa Franzese, il Sindaco di Sorrento, Avv. Giuseppe Cuomo; Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Musicale, Francesco Grandi, prof.ssa Daniela Denaro.

di Luigi De Rosa