Sorrento ad Amatrice per i regali di Natali ai bimbi, anche Positano c’è. A breve evento da Re Food di Savarese

Sorrento ad Amatrice per i regali di Natali ai bimbi: anche Positano c’è con Elite Elitè, oltre a Positanonews, con Gigione Maresca che segue questi eventi. Ieri i bambini hanno avuto i doni a scuola e Carla Agrillo ha preso accordi per un importante evento che ci sarà da Re Food di Peppe Savarese. La cosa più bella è sicuramente la Casa delle Donne: grazie Carla e grazie a tutti coloro in qualche modo collaborano a questo amore per Amatrice, Positanonews vi sarà sempre vicino.