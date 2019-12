Sorrento. Accordo siglato a Striscia la Notizia: il comune contrasta le cicche già dal 2016 con Di Prisco

Accordo siglato dal sindaco a seguito dell’inchiesta giornalistica effettuata da striscia la notizia in contrasto all’abbandono dei porta cicche di sigarette in città. L’iniziativa ha fatto prendere impegno al sindaco Giuseppe Cuomo di effettuare diverse attività in tal senso e durante il suo discorso davanti le telecamere della rete mediaset ha anche accennato al fatto che durante lo scorso anno in tutte le spiagge sono state distribuiti numerosi porta cicche di sigarette da parte del comune.

Indagando in giro ci siamo resi conto che questa attività il comune non la effettua solo da quest’anno ma dal 2016 e promotore di dette attività negli anni se ne fece carico il consigliere comunale Luigi Di Prisco che oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio. Un attività svolta in modo certosino dal 2016 al 2019 ininterrottamente dove in tutti i lidi sorrentino sono stati distribuiti migliaia di porta cicche ai bagnanti. Questi dati li abbiamo reperiti dal web dove Luigi Di Prisco quanto effettuava gli interventi relazionava in dettaglio la cittadinanza sulle operazioni svolte con grande precisione.