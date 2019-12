Sorrento . Abusi sessuali nel locale di Pepe, non c’era droga dello stupro. Imputati chiedono lo sconto Secondo l’accusa i fatti si sono verificati la sera del 12 novembre 2016, quando una 22enne di Piano di Sorrento avrebbe cenato, bevuto alcolici e sniffato cocaina nel ristorante di (…) “Chara ti ha venduto a Mario per 100 euro. Tu non volevi fare sesso con lui, ma sei stata violentata. In giro ci sono le foto, le ho viste” (testimone dell’accusa). Pepe è ora ai domiciliari, Chiara Esposito libera A gennaio riprenderà il processo a Torre Annunziata ( Napoli ) Da Il Roma edizione del 21 12 2019, articolo è di Franco Coppola).