Serie D, Thomas Pedrabissi non è più un calciatore del Sorrento. Ufficiale il suo trasferimento al Verbania

L’esterno offensivo Thomas Pedrabissi non è più un calciatore del Sorrento. Formalizzato il suo trasferimento al Verbania (serie D, gir.A).

L’esperienza in Costiera è durata soltanto pochi mesi per il giovane comasco che, nonostante abbia trovato poco spazio nell’undici di mister Maiuri, ha contribuito alla maturità del gruppo dall’alto della sua grande professionalità ed educazione.

Un professionista serio che sicuramente non avrà difficoltà ad integrarsi in un nuovo gruppo. La decisione della società, anche se a malincuore, è maturata in seguito ad attente valutazioni, convinta che altrove possa trovare più spazio e di conseguenza dimostrare più facilmente il suo talento.