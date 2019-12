Serie D, domani il Sorrento ospita la Gelbison per chiudere in bellezza il 2019

Domani il Sorrento ospita allo stadio “Italia” la Gelbison Cilento. Fischio d’inizio ore 14.30. Sarà l’ultima partita dell’anno per i ragazzi di Maiuri, che proveranno a chiudere in bellezza questo 2019 e continuare la straordinaria striscia di risultati utili consecutivi (attualmente 13).

Finora lo stadio di Sorrento si è dimostrato un fortino per i rossoneri. In 8 partite casalinghe lo score è di 4 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta.

Allo stesso tempo gli ospiti hanno raccolto in trasferta 10 punti dei 19 totali, ma non vincono dallo scorso 11 novembre, proprio fuori casa a Brindisi.

Sarà una sfida ostica per i rossoneri, chiamati ad un ultimo sforzo prima delle festività natalizie. L’allenatore Maiuri predica umiltà e si dice orgoglioso dei suoi ragazzi per quello che stanno facendo. In effetti era assolutamente difficile pensare di mantenere il passo delle prime della classe.

Per quanto riguarda la partita di domani, sarà importante sin da subito avere un approccio determinato e palesare quella voglia di vincere che ha contraddistinto le prestazioni del Sorrento negli ultimi 2 mesi.

Sarebbe anche bello che lo stadio fosse pieno (o quantomeno più spettatori), anche come segno di riconoscenza ai ragazzi che, dopo un inizio abbastanza complicato, hanno rialzato la testa e intrapreso un cammino appassionante.

Il terzo posto attuale è la conseguenza del duro lavoro e della competenza di mister Maiuri, sempre attento al dettaglio e all’aspetto motivazionale. Chissà se il calciomercato porterà qualche rinforzo. Intanto da pochi giorni è arrivato un nuovo acquisto: si tratta di Alvino che va a sostituire la cessione di Pedrabissi.

Alvino è un calciatore tecnico ma dotato anche di un buon fisico. Maiuri lo ha già allenato ai tempi della Casertana e Nocerina, per cui lo conosce bene e sa quanto può dare al gruppo.

Al di là di ciò, domani si torna in campo. Una vittoria rossonera non solo chiuderebbe l’anno in bellezza, ma alimenterebbe ancora di più quel sogno su cui in pochi ad inizio anno avrebbero scommesso.