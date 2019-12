Serie D. Il 2019 delle squadre campane.

Il 2019 sta per concludersi; riportiamo una classifica, stilata da alcuni colleghi, delle squadre campane che militano in serie D; partendo dall’ultima posizione fino ad arrivare al podio, saranno elencati i risultati raggiunti finora dai vari team.

“11 – Posto in prima fila per l’Agropoli è certamente il ripescaggio, arrivato finalmente dopo una lunga battaglia nei campi e fuori, nelle aule di tribunale. L’anno scorso la negazione della riammissione, quest’anno arrivata. Nonostante la finale persa in favore dei Brindisi dell’ex Massimiliano Olivieri. Resta questa la gioia più grande dei delfini, attualmente all’ultimo posto in classifica.

10 – Al decimo posto il San Tommaso. Una vittoria del campionato, quello di Eccellenza, che si è chiuso nel migliore dei modi, arrivata all’ultimo respiro. Un traguardo storico per il grifone della famiglia Cucciniello, che per la prima volta hanno raggiunto il campionato interregionale. Attualmente la classifica, però, non sorride alla formazione biancoverde, anche se gli investimenti per provare a dire la propria siano stati fatti. Il momento indimenticabile sicuramente quel pareggio tra Virtus Avellino e Santa Maria che, aggiunto alla vittoria del San Tommaso contro l’Agropoli hanno portato la conquista del girone B.

9 – Nonostante gli ultimi due campionati non rispecchino esattamente il blasone e la storia della Nocerina, c’è comunque qualcosa di bello da ricordare per i molossi. L’anno scorso un 10 posto con 47 punti, quest’anno un girone d’andata ad intermittenza. La soddisfazione più grande è arrivata alla quintultima giornata dello storico campionato, la vittoria al San Francesco contro il Bari.

8 – Ritrova la Serie D tramite ripescaggio anche il Gladiator, che nell’attuale campionato deve riprendere le redini dei risultati e risalire verso la metà della classifica per non finire invischiato nella zona play-out. Ritornati dopo l’annata in Promozione, il Gladiator ha giocato un campionato da record, raggiungendo la zona play-off, eliminando la quotata Afragolese e perdendo, però, nella semifinale contro il Canicattì. Di certo è proprio la vittoria contro l’Afragolese di Masecchia ad aver regalato la maggior gioia sul campo.

7 – Dal punto di vista sportivo, difficile trovare un ricordo speciale che caratterizzi il 2019 della Gelbison, causa anche posizioni non particolarmente positive, ma neanche negative. La cosa migliore è la capacità di rigenerarsi, nonostante il 2019 abbia portato due cambi al vertice. Il ritorno di Maurizio Puglisi ha portato una ventata diversa che fa pensare ad una crescita e un’ambizione diversa. Soprattutto, la Gelbison, ora si può proiettare ad un futuro e ad un progetto continuativo, piuttosto che arrancare di anno in anno, nella speranza che un’altra cordata subentri a quella precedente.

6 – Il Portici non sta brillando, quindi si potrebbe dire che il 2019 non sta finendo nel migliore dei modi, ma sicuramente quello che è passato è stata una bella stagione. Una stagione, quella ritorno in Serie D, Quarto posto in classifica, vittoria della graduatoria giovani di valore, sono ovviamente delle grandi soddisfazioni per il presidente Lorenzo Ragosta.

5- Il Nola ha faticato molto nella scorsa annata, ma comunque ha portato a casa la salvezza. Meglio in questa stagione e a rendere maggiormente importante l’attuale piazzamento è l’età della squadra a disposizione del tecnico Guanluca Esposito. Tra i momenti più importanti del 2019, la salvezza ottenuta tramite i play-out.

4 – Il Sorrento attualmente è sul podio della classifica, al terzo per la precisione con i suoi 33 punti e l’impossibilità di non credere in un assalto, visto che la vetta dista solo due squadre e una posizione. Bitonto e Foggia sono a pari punti, quota 37. Sono 14 le gare da imbattuto per il Sorrento che va a coronare un finale di campionato di altissimo livello, il 10° posto della scorsa annata. Il momento più bello del 2019 non può non essere la vittoria contro il Foggia, allo Zaccheria, uno stadio che fa sentire gli avversari in una vera e propria bolgia infernale.

3 – Sembrava cominciato nel peggiore dei modi il 2019 del Giugliano, con la sconfitta della finale di Coppa Italia Dilettanti contro l’Audax Cervinara. Poi i tigrotti sono riusciti a rosicchiare punti in classifica e ad agguantare il Frattamaggiore e il promo posto. Allo spareggio per la promozione è la formazione di Massimo Agovino a conquistare la vittoria del campionato. Attualmente al quinto posto in classifica non è certamente da disdegnare il posizionamento dei tigrotti partiti per una salvezza tranquilla.

2 – Il Savoia si pone al secondo posto in classifica, a meno tre punti dal Palermo capolista. Gli oplontini hanno migliorato, ad oggi, il proprio score ed il proprio posizionamento trovando continuità di risultato, fame e pragmatismo, oltre che cinismo. Il gioco non sarà brillante, ma risultati alla mano, il tecnico ha dalla sua la ragione. Il momento più significativo della stagione è la vittoria contro il Palermo al Barbera, quando ancora era lontano il pensiero di poter realmente accorciare sui rosanero.

1 – La Turris chiude da campione d’inverno con una giornata in classifica e da imbattuta. I corallini hanno chiuso al secondo posto nella scorsa annata, ma conquistando la vittoria della finale play-off. Fabio Longo ha superato i suoi record andando a siglare più di 30 marcature nell’anno solare. Insomma per la Signora in rosso è un anno ricco di soddisfazioni, tra le quali diventa complicato trovare quella più forte. Non è certamente da sottovalutare la vittoria casalinga contro il Bari”.