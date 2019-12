Serie B – La Juve Stabia in campo nel giorno del Boxing Day!

Scende in campo nel pomeriggio di oggi, la Juve Stabia a Cremona alla ricerca della terza vittoria consecutiva e del tentativo di cambiare la posizione della classifica che la vede troppo vicino alla zona retrocessione. Ancora tante le importanti assenze nella rosa gialloblu che, però, ritrova Calò dopo la squalifica contro il Venezia, probabilmente affiancato da Mallamo e Buchel! Una giornata, questa, all’insegna della solidarietà: il Boxing Day che vede l’apposizione dei nomi, al posto dei cognomi, dei giocatori sulle casacche che verranno messe all’asta dall’8 al 13 gennaio sulla pagina di Live Onlus di Ebay. Il ricavato sarà poi devoluto alla Fondanzione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. Alle Vespe il compito di pungere la Cremonese, avvantaggiata dal rinvio della partita contro La Spezia e quindi con energie fresche, per poi rientrare immediatamente alla base per preparare il match di domenica prossima!