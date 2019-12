Selvaggia Roma e la lettera ad Antonella Fiordelisi: «Francesco Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui»

La storia fra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, conosciuto anche col soprannome di Lenticchio, sembra essere in un momento di impasse. Lei infatti si è laureata e lui non era presente al momento, come dimostrano gli scatti sul social, e ora torna dal passato l’ex di Francesco, Selvaggia Roma. Selvaggia, in una lettera scritta al settimana “DiPiù”, ha fatto spere ad Antonella che i due si sono sentiti al telefono: “Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: “Mah, innamorato…diciamo che lei è molto presa”. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene. Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: “Ma tu ci torneresti con me?”.

Lui ha subito un tradimento da Francesco e le augura di trovare di meglio: “Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare”.

LEGGO.IT