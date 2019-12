In una scuola del napoletano un bambino autistico di 5 anni viene escluso dalla recita natalizia. Il dolore della madre

Quanto accaduto in una scuola del napoletano lascia un senso di amarezza ma anche di rabbia, soprattutto perché la vittima è un bambino di appena 5 anni che, a causa della sua patologia, è stato escluso dalla recita di Natale. Il piccolo è affetto da una iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, ma ha solo 5 anni ed ha diritto come i suoi coetanei di prendere parte alla rappresentazione natalizia anche se magari in un ruolo più ridotto, adatto alle sue esigenze. La mamma del bambino ci sperava tanto di vederlo sul palco ma, attraverso un gruppo Whatsapp di mamme, è venuta a sapere che suo figlio da quella recita tanto attesa e sognata è stato escluso. La donna ovviamente sfoga la sua “rabbia” per questa decisione e dopo poco viene contattato dalla maestra del piccolo che, nonostante lo avesse già escluso dalla lista dei partecipanti, cerca di giustificarsi dicendo che siccome il bambino non parla, non sta in fila e non partecipa, avrebbe deciso di coinvolgerlo solo dopo aver parlato con lei. Nella classe frequentata dal piccolo sono in 16 e solo lui non parteciperà alla recita anche se, come dichiara la madre, la quota economica per l’acquisto dei dolci e dei regali al personale scolastico, era stata chiesta anche a lei. La madre è consapevole delle difficoltà del figlio ma sperava ugualmente che gli potesse essere assegnata una piccolissima parte, anche di pochi minuti, per farlo sentire integrato con i suoi coetanei, ma così non è stato. La dirigente scolastica ha giustificato la scelta sostenendo che il bambino ancora non è stato inserito nella legge 104 e non ha quindi l’insegnante di sostegno. Una situazione vera ma, magari con l’aiuto della madre del piccolo, si poteva ugualmente farlo salire su quel palco e renderlo felice. Dopotutto è Natale…