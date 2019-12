Scoperta una discarica abusiva nel Salernitano

In seguito ad un controllo aereo effettuato dal 7° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Pontecagnano per prevenire, individuare e reprimere illeciti ambientali, nel Salernitano è stata individuata una discarica abusiva dai militari della Stazione Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino. Sono stati ritrovati in un’area delimitata e chiusa da un cancello, rifiuti di vario genere, accumulati tra loro: pneumatici ed autoveicoli fuori uso, rifiuti in legno, in plastica e in metallo, rifiuti urbani. La presenza di vegetazione, che copriva parzialmente i rifiuti, dimostra che la situazione si protraeva da tempo. Immediatamente sono state avviate le indagini, accertandosi della proprietà dell’area, che risulta di una società, ed individuando i responsabili. Attualmente l’area è stata sequestrata.