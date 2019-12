“Scarp de’ tenis è il mensile promosso dalla Caritas Ambrosiana e dalla Caritas Italiana. Viene diffuso in 10mila copie in dodici città italiane, sabato a Napoli. Ogni mese da lavoro a 150mila persone in difficoltà in tutto il Paese. Dopo vent’anni di storia è diventato il più diffuso giornale di strada in Italia. Il numero 237, che sarà distribuito questo sabato, è interessante per un’inchiesta dal titola”La vita breve dei nostri vestiti“. Si tratta di un approfondimento sul comparto della moda nel mondo, il secondo più inquinante dopo quello petrolifero. Il “fast fashion” produce ogni anno 150 miliardi di capi, quasi tutti sintetici, destinati prima o poi ai rifiuti. Il consumatore medio oggi compra il 60% in più di abiti rispetto a quello di 15 anni fa ma li conserva la metà del tempo. Ci sono alternative a tutto questo spreco che provoca un così grande inquinamento?

a cura di Luigi De Rosa

(foto d’archivio)