Sarno. Manifesti funebri per un 40enne con tanto di foto, ma l’uomo è vivo. Scherzo o intimidazione? I Carabinieri indagano

Incredibile quanto accaduto a Sarno dove sono comparse decine di manifesti funebri con nome e cognome di un 40enne del posto e la scritta “Si è spento serenamente”. Ma l’uomo è vivo e vegeto. Sul manifesto erano riportati anche la foto del 40enne, data, l’ora ed il luogo dei funerali nonché i ringraziamenti delle famiglia. Conoscenti e parenti, affranti dalla improvvisa notizia, aveva già tempestato di telefonate di cordoglio la famiglia dell’uomo. Il 40enne è rimasto ovviamente sconvolto dalla vicenda ed ha sporto denuncia. Sulla vicenda ora stanno indagando i carabinieri per cercare di capire se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto oppure un gesto di intimidazione. I cittadini nel frattempo hanno trasformato il tutto in numeri da giocare a lotto, sperando in una vincita. E sarebbe a questo punto l’unico aspetto positivo della triste storia.