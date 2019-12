Sarà “brillante” l\'ultimo evento in programma della Locanda Dodici

Calici in alto per l’ultimo evento del calendario di Dodici! Sarà “brillante” e all’insegna delle bollicine, quelle dello spumante Franciacorta che scalderà la serata e chiuderà l’anno 2019 fatto di 12 eventi meravigliosi, uno per ogni mese! L’ultimo, andrà in scena giovedì 12 dicembre ad Aversa e con l’avvicinarsi del Natale, la Locanda Dodici ha organizzato una serata davvero doc. Il live show di Nik Cavaliere accompagnerà un evento food davvero glamour, nel quale si potranno gustare pietanze gourmet, accompagnate dal vino frizzante numero 1 in Italia.

Il Menù della serata

ENTREE

Frizzella con mantecato di baccalà.

ANTIPASTO

Calamarella spadellata su vellutata di patate e chips di carciofi.

PRIMO PIATTO

Risotto all’amalfitana.

SECONDO PIATTO

Salmone al pepe rosa, cavolo viola e filangè di zucchine al timo.

DOLCE

Panettone Malafronte.