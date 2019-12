” SANZIONE EDUCATIVA NON PIÙ PUNITIVA”

Questo il titolo della legge proposta dal gruppo dei ragazzi dell’ istituto alberghiero coinvolti nel PON : ” CITTADINANZA ATTIVA ”

I ragazzi hanno formulato , insieme al comandante Ferdinando De Martino, una legge da portare in CONSIGLIO REGIONALE nell’ ambito del progetto regionale “Ragazzi in aula”. Lo scopo é quello di dare, agli alunni della scuola secondaria superiore, la facoltà di convertire alcune sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.