Santo Natale 2019. Uno speciale augurio natalizio dello scrittore Raffaele Lauro con il ricordo di una serata indimenticabile, dedicata a Lucio Dalla

Lo scrittore Raffaele Lauro (www.raffaelelauro.it) ha inviato uno speciale augurio natalizio con la videoregistrazione integrale, in allegato, del concerto, tra “Narrativa e Musica”, dedicato a Lucio Dalla, organizzato dal Comune di Piano di Sorrento (NA), a Villa Fondi, la sera dell’8 agosto 2019, con il seguente messaggio: “Un augurio affettuoso di serenità e di amore! Invio, anche come buon auspicio per il nuovo anno, la video-registrazione integrale di una serata indimenticabile, dedicata a Lucio Dalla. Spero che sia gradita a coloro che l’hanno vissuta, con emozione, ai tanti che non riuscirono a partecipare per mancanza di posti e a quanti, amici ed estimatori di Lucio, presenti in tutto il mondo, potranno vivere, durante le feste natalizie, due ore di gioia musicale, tra la narrativa e alcuni immortali capolavori del grande artista, interpretati dalla incantevole voce di Francesca Maresca”.

https://youtu.be/l7QPCUEleV