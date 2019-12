SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO, 4 GIOVANI DENUNCIATI PER AGGRESSIONE

In data 7 Dicembre 2019, in Sant’Egidio del Monte Albino, un gruppo di giovani ha aggredito gli avventori di una sala slot per futili motivi, dandosi alla fuga prima dell’intervento delle forze dell’ordine. In conseguenza dell’aggressione, tre degli avventori della sala slot sono dovuti ricorrere alle cure dell’Ospedale Umberto I per le lesioni riportate. I Carabinieri di Pagani, dopo accurate indagini, sono giunti all’individuazione degli aggressori, denunciando 4 giovani dell’agro per le predette condotte lesive.

Nel corso delle indagini è stato appurato come le condotte violente siano state messe in atto per futili motivi, arrecando danni agli arredi della sala slot e riproponendo una scena da far west. Sono in corso ulteriori accertamenti per giungere all’identificazione di altri giovani che avrebbero partecipato all’azione violenta.

di Domingo Palma ZEROTTONOVE