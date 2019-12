Sant’Agnello. Sopralluogo all’Istituto San Paolo. Si muove qualcosa grazie a Positanonews ed il Sindaco Tito

Nuovi sviluppi a Sant’Agnello in merito alla vicenda dell’Istituto Turistico San Paolo in località Colli Fontanelle, dove è stato recentemente effettuato un sopralluogo che ha permesso di constatare gli effettivi rischi della struttura affinché si possano attuare i dovuti interventi di messa in sicurezza. L’edificio, ex scuola elementare del Comune della penisola sorrentina, ospita sei classi dell’indirizzo turistico, tutte dotate di LIM ed è stato chiuso perché ritenuto pericoloso. Il plesso è frequentato soprattutto da studenti di Positano e Praiano, dunque la chiusura per inagibilità ha causato non pochi disagi agli studenti della Costiera, i quali erano costretti a seguire le lezioni in orario pomeridiano presso la sede di Sorrento.

Insomma, si muove qualcosa grazie alle innumerevoli richieste da parte dei genitori, dai solleciti del Sindaco di Meta Giuseppe Tito presso la Città Metropolitana e l’appello di Positanonews, che segue sempre da vicino le problematiche di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana.