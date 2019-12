Sant’Agnello. Il ricordo sui social di Salvatore Mare di sua zia Maria

Salvatore Mare di Piano di Sorrento, con un ricordo sui social di sua zia Maria, condivide con alcune splendide parole che alludono al passato, alla storia di sua zia, pilastro del lido “La Marinella” nel dopoguerra e gli attimi in cui ha ricordato i volti dei nonni attraverso una foto sul comodino.

Ecco il ricordo di Salvatore:

“Un altro pezzo di storia santanellese ci ha lasciato, nel dopoguerra è stata una delle colonne portanti del lido “La Marinella”: mia zia Maria.

Se n’è andata in silenzio, sottovoce, come nel brusio litanico del Santo Rosario, quella preghiera che l’ha sempre vista protagonista della sua vita, una recita assidua e non solo rituale.

Stamattina, nel mentre le accarezzavo delicatamente i capelli, il mio sguardo era catturato dalla foto sul comodino; fra la varie immagini sacre una cornice spiccava con i volti di mia nonna Assunta, di mio nonno Francesco, della mia mamma Geppina, tutti molto distanti dalle nostre miserie quotidiane. Questo mi ha fatto riflettere e comprendere come gli affetti siano indelebili, e come tutto ciò ci accomuni.

Che in paradiso ti accolgano gli angeli, i nostri angeli.”

Dalla redazione di Positanonews vanno le più sincere condoglianze a Salvatore Mare e famiglia.