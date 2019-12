Sant’Agnello. Questa mattina del 15 dicembre si è svolta la processione del Santo Patrono santanellese. Alle 7:30 e 8:30 i fedeli hanno assistito alle Celebrazioni Eucaristiche, seguite dalla processione alle 9:15, dopo la quale sono stati tutti accolti da una celebrazione ed un buffet sul sagrato. Questo pomeriggio invece, si terrà la Preghiera del Rosario alle ore 17:30, prima dell’ultima Celebrazione Eucaristica in conclusione, alle ore 18:00.

Le bancarelle della fiera ricordano un appuntamento religioso con profonde radici popolari che, tra l’altro, suggerivano alle donne incinte una visita in chiesa per venerare la statua di Sant’Agnello perché la bellezza del santo, ammirata nel giorno della festa, sarebbe stata trasmessa al figlio in arrivo. Con questo rito la puerpera riceverebbe una sorta di benedizione per se, ma soprattutto per il nascituro. Tradizioni e superstizioni attribuiscono a Sant’Agnello una sorta di avversione per quanti non rispettano l’usanza.

Protettore delle gestanti e dei naviganti, Sant’Agnello è anche patrono dei caratteristici agrumeti sorrentini.

Foto e video: Sara Ciocio e Lucio Esposito