Come ogni anno, anche questa mattina si è rinnovato l’appuntamento per commemorare i marittimi scomparsi trentotto anni fa, nell’affondamento della Marina D’Aequa. L’equipaggio era composto da trenta persone, la maggior parte della penisola sorrentina, ed è interamente scomparso insieme alla nave, proveniente da Anversa con carico di lamiere in rotoli ed altro materiale metallico per il Messico, in una tempesta nel Golfo di Guascogna (mare e vento forza 9) alle ore 17.55 del 29 dicembre del 1981 in latitudine 45 gradi e 45’ Nord e longitudine 9 gradi e 45’ ovest.

Alle 11.30 di oggi, anniversario della tragedia del mare, si è tenuta la Messa, nella Chiesa di San Giuseppe in Sant’Agnello, presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano, succeduta dalla cerimonia davanti alla lapide che ricorda i nostri caduti.