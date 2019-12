Sant’Agnello, ha patente ritirata ma gira in auto: la Polizia lo ferma. “Attenti, ha ucciso già mia madre”

Una storia assurda che arriva da Sant’Agnello, ma che coinvolge di riflesso anche tutta la Penisola Sorrentina, in qualche modo. Abbiamo ricevuto una segnalazione, testimonianza diretta, di un uomo che girerebbe per il paese, e non solo, in auto, nonostante abbia la patente ritirata.

Non è la parte più assurda della storia. Quest’ultimo, dopo una segnalazione alla Polizia di Stato, è stato fermato grazie all’intervento degli agenti che ne hanno rallentato la guida per poi bloccargli la strada nel tratto tra Meta e i Colli: il suoi veicolo è stato sequestrato.

Stando a quanto abbiamo appreso, pare che l’individuo abbia rischiato di fare anche un incidente, a Sant’Agnello. L’assurdità di tutto ciò non ha fine. Chi ci ha segnalato la cosa ci ha riferito che l’autista che ha infranto la legge avesse, tempo fa, si sia reso responsabile persino della morte di sua madre, la quale fu investita: “Questa persona ha ucciso mia madre e se ne va in giro, con patente ritirata, creando un rischio enorme per tutta la comunità. E’ possibile che non si possa far nulla?”.

Ricordiamo che la sospensione della patente ha anche natura sanzionatoria, ovvero tende a reprimere comportamenti illeciti particolarmente gravi, che impongono l’interdizione alla guida. In genere essa ha natura accessoria rispetto alla sanzione principale prevista per l’illecito (amministrativo o penale).