La giornata dell’open day, anzi le giornate, si sono trasformate in una grande festa della cultura ,dell’apprendimento e della didattica, con tutti gli alunni e tantissimi genitori. Laboratori tutti aperti a dimostrare capacità e competenze. Ad accogliere l’inviato di Positanonews. la dirigente Pagano, a cui rilascia cortese intervista.

Dal 5 al 20 ottobre 2019 si è svolta la “Europe Code – week”, ovvero la settimana europea della programmazione, arrivata alla sesta edizione. Migliaia di eventi sono stati organizzati in ogni parte d’Europa. La nostra scuola partecipa a questo meraviglioso evento da ben quattro anni e ha conseguito sempre il Certify of Excellence in CodingLiteracy.

Anche quest’anno, a giovani e giovanissimi del nostro Istituto è stata offerta l’opportunità di iniziare a programmare, mentre i più piccoli si sono divertiti in modo costruttivo, vedendo le proprie idee prendere forma.

In modo semplice e divertente, numerosissimi studenti dei tre ordini di scuola hanno preso parte all’iniziativa, con crescente entusiasmo e bravura, svolgendo attività che proseguiranno nel corso dell’anno.

La scuola ha partecipato alla settimana del Codice con ben 36 eventi registrati sulla piattaforma codeweek.eu.

L’IC Gemelli ha vinto il concorso BEST CODEWEEKIT2018 con il video https://www.youtube.com/watch?v=BImcbwwL6qQ

che presentava le attività di coding realizzate nei diversi gradi di scuola.