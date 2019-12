Sant’Agnello. Odissea dei cittadini per il parcheggio: parcometri non funzionanti e multe ad anziani e malati

I cittadini di Sant’Agnello, e non solo, vivono un periodo di estrema difficoltà per quanto riguarda la situazione parcheggio in Viale dei Pini, dove sono stati appena ultimati i lavori di riqualificazione del suolo per le radici dei pini che sovrastano la suddetta strada. Ora il manto stradale è stato ripristinato, ma non la segnaletica orizzontale per i parcheggi. Dunque i cittadini che intendono sostare la propria automobile non ritengono di dover pagare alcun ticket data l’assenza delle strisce blu, ma non considerano la segnaletica verticale. Oltretutto, quando si vuole apporre il ticket sul proprio veicolo in sosta, si va incontro ad innumerevoli difficoltà, quali il malfunzionamento dei parcometri soprattutto in zona Cappuccini, che costringono ad arrivare sul Corso Italia. Questo enorme disagio colpisce indubbiamente soprattutto i soggetti più deboli o con particolari limitazioni: ad esempio anziani e persone diversamente abili o con difficoltà motorie sono all’ordine del giorno in Viale dei Pini, poiché si trova nei pressi dell’Ospedale di Sant’Agnello. Siamo costretti dunque a vedere il consumarsi di episodi come multe a persone anziane o malati che hanno visite all’ASL. Davvero una situazione spiacevole per la quale lanciamo un appello alle autorità competenti affinché i cittadini vengano tutelati, non multati. Consigliamo vivamente a chi cerca parcheggio in determinate zone ad informarsi oppure eventualmente cercare parcheggi custoditi e altre zone dove sostare.

Se per qualche motivo non dovesse essere possibile tutelarsi segnalando il guasto del parcometro utilizzato, un’utile soluzione potrebbe essere quella di telefonare nell’immediatezza ai vigili urbani segnalando l’impossibilità di pagare la sosta. Il Comando di Polizia locale potrà, non solo, raccogliere la dichiarazione riguardante il funzionamento dei parcometri indicati guasti nella zona e nel giorno del parcheggio, ma anche fornire indicazioni su parchimetri funzionanti nelle vicinanze.