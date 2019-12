Sant’Agnello, Istituto Turistico ai Colli Fontanelle chiuso: caos per gli studenti di Positano e Praiano

Come già noto a molti, l’Istituto Turistico ai Colli, a Positano, è stato chiuso. L’edificio, ex scuola elementare del Comune di Sant’Agnello, località Colli Fontanelle ospita 6 classi dell’indirizzo turistico, tutte dotate di LIM. Lo stabile è stato chiuso perché ritenuto pericoloso, e probabilmente lo è davvero. Si dice che la scuola avesse già contattato la Città metropolitana, senza ricevere alcuna risposta. I genitori degli studenti e gli studenti stessi ora si trovano un una situazione di enorme disagio, considerato che gli alunni provenienti da Positano e Praiano avranno lezione alla sede di Sorrento. Fino ad oggi sono state programmate lezioni pomeridiane, da domani gli studenti, in seguito ad una richiesta da parte dei genitori, seguiranno le lezioni mattutine. E, come se non bastasse, ad aggiungersi a questi disagi anche il trasporto pubblico, poichè l’autobus del mattino, alle ore 7:00 vede numerosissimi studenti diretti a Sorrento, quindi non ci si riesce neppure ad immaginare il caos che si verificherà nei prossimi giorni.