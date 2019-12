Sant’Agnello. Incidente ai Colli Fontanelle: coinvolto un ciclista

Sant’Agnello, località Colli Fontanelle. Dalle prime impressioni sembra esser stato coinvolto proprio un ciclista nell’incidente avvenuto da pochi minuti. Il sinistro è probabilmente avvenuto tra una vettura e l’uomo a bordo della sua bicicletta. Seguiranno aggiornamenti non appena verrà ricostruita la vicenda in maniera dettagliata.

Non conosciamo la causa dell’incidente ma possiamo affermare con certezza che il problema dei ciclisti è già noto, e gli incidenti in cui sono coinvolti aumentano. E’ un problema al quale bisogna sicuramente far fronte tutelando i soggetti deboli con piste adibite al ciclismo.