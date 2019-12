Sant’Agnello. Ci troviamo in Via A. Balsamo (traversa Netto), dove la caldaia di un appartamento inizia improvvisamente a fiammeggiare. Imnediato l’intervento di alcuni lavoratori addetti alla manutenzione di un edificio limitrofo. Alcuni attimi dopo sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della caldaia in fiamme.

Complimenti ai ragazzi della ditta che stavano effettuando i lavori di manutenzione che hanno prontamente spento le fiamme, in attesa dei soccorsi.

In particolare complimenti al ragazzo (in foto sulla sinistra), il quale è intervenuto al principio dell’incendio per tentare di estinguerlo.