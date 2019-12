Sant’Agnello. Il Forum dei Giovani compie 10 anni: Tanti auguri!

2009-2019: Buon 10° compleanno Forum dei Giovani di Sant’Agnello!

Non è facile riassumere 10 anni di attività, la spinta emozionale e il vostro contributo sono stati gli ingredienti principali di tutti questi anni intensi, fruttuosi, in una parola meravigliosi.

Nel corso degli anni sono stante coinvolte più di 30 associazioni, sono stati raccolti oltre 10000 euro in beneficenza, abbiamo recuperato uno spazio per i giovani, sono stati organizzati decine di corsi di formazione, tanti sono stati gli eventi sportivi, musicali e quelli di salvaguardia del territorio.

Abbiamo cercato di avvicinare quanto più possibile, con tutti i mezzi a nostra disposizione, i giovani alla politica sensibilizzandoli alle tematiche più in luce nel corso del tempo.

Tanto è il lavoro che stiamo facendo ma il Forum di oggi sicuramente è il risultato di tutte le persone e le attività che sono state fatte nel corso degli anni.

Un ringraziamento speciale va sicuramente alle Amministrazioni che si sono susseguite che sono state sempre dalla parte dei giovani, ai vari consiglieri delegati, a Ireneo Nefando, Michele Vitiello, Giuseppe Esposito e Claudio d’Esposito che hanno guidato il forum in questi anni, a tutti i consiglieri, alle tante associazioni e ai tanti privati che hanno creduto nel Forum dei Giovani collaborando in vario modo nel corso degli anni ma soprattutto ai tanti giovani che in tutto questo tempo sono stati sempre dalla nostra parte partecipando e spronandoci a fare sempre meglio.

Tantissimi auguri FDG Sant’Agnello e buon 2020 a tutti!

Vi aspettiamo sulla nostra pagina facebook per tutte le novità ! Ecco l’album con alcune tra le foto che hanno segnato i primi 10 anni del nostro Forum: https://www.facebook.com/450494095286677/posts/1089805234688890/?d=n