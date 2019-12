Sant’Agnello. Domani la fiera del santo delle partorienti, chiuso il Corso Italia per Sorrento anche alla SITA . Domani sabato 14 dicembre ci sarà una delle feste patronali più belle e sentite della Penisola Sorrentina, ma attenzione per i disagi , vietato transito e sosta. In allegato a questo articolo di Positanonews le disposizioni per la viabilità e i parcheggi.

Sant’Agnello è dunque tutto pronto per la fiera e la festa del Santo Patrono della cittadina della Penisola Sorrentina, molto venerato il Santo sulla Costa di Sorrento, considerato patrono delle partorienti, per cui da tutta la Campania arrivano qui per farsi benedire durante la suggestiva messa, molti non lo sanno è anche copatrono di Napoli . Proprio riferito alle partorienti ‘A sant’Aniello nun tucca’ ne forbice ‘e ne curtiello e Santa Lucia nu passe ‘e jallina, sant’Aniello nu passe ‘e pecuriello.. Sono alcuni dei detti popolari .

Sant’Agnello di Napoli, o Aniello abate (Napoli, 535 – Napoli, 14 dicembre 596), è stato un monaco basiliano e successivamente agostiniano; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. È patrono di Sant’Agnello (NA), Roccarainola (NA), compatrono della città di Napoli, di Guarcino (FR), di Rodio (SA) e di Pisciotta (SA).

Viabilità a Sant’Agnello per la festa

Parcheggi a Sant’Agnello

