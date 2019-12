Sant’Agnello consiglio infuocato. Rocco “Il M5S ha disertato su abbattimento”. Il M5S “Chiarimenti sul rifugio per cani”

Sant’Agnello. Scontro all’ultimo consiglio comunale santanellese, ma più che il sindaco Piergiorgio Sagristani, è il presidente del consiglio Rocco che attacca: “In via Lepantine c’è un edificio che non può essere considerato utile per l’interesse pubblico e quindi l’acquisizione, pertanto sarebbe da abbattere, ma i consiglieri non hanno votato e hanno disertato la seduta”. Dall’altra parte i pentastellati attaccano con una Interrogazione a risposta scritta e orale in riferimento al progetto di accoglienza per cani denominato AMICI DELL’ UOMO in via Nastro d’Argento – Sant’Agnello. Il rifugio degli animali che ancora non è terminato. Ecco comunque l’ordine del giorno.

“Mozione gruppo consiliare prot. 16472 del 01/10/2019 per indire bando di gara per la stipula di una nuova polizza assicurativa comunale

Uff. Proponente Polizia Locale

2)

Nr. 86

MOZIONE GRATUITA’ DELLA SOSTA PER VEICOLI MUNITI DI CONTRASSEGNO DISABILI NELLEZONE DI SOSTA A PAGAMENTO

Uff. Proponente Gestione Economica e Finanziaria

3)

Nr. 76

Mozione Consigliere comunale Gennaro Rocco prot. 18351 del 29/10/2019 per finanziamento WiFi4EU

Uff. Proponente Gestione Economica e Finanziaria

4)

Nr. 79

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 112 del 15/11/2019 ad oggetto: Quarta variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175 D. Lgs. 267/2000

Uff. Proponente Gestione Economica e Finanziaria

5)

Nr. 82

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 124 del 29/11/2019 ad oggetto: Quinta variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175 D. Lgs. 267/2000

Uff. Proponente Gestione Economica e Finanziaria

6)

Nr. 80

Bilancio sociale 2018 – Approvazione

Uff. Proponente Gestione Economica e Finanziaria

7)

Nr. 81

Addizionale Comunale all’IRPEF – Determinazioni per l’anno 2020

Uff. Proponente Servizi Sociali & URP

8)

Nr. 83

Modifica Regolamento Disciplina del Forum dei Giovani , già approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 6 del 12 febbraio 2016

Stampato il 09/12/2019 Pagina 1 di 2

Seduta Consiglio Comunale Del 12/12/2019

COMUNE DI SANT’AGNELLO

Ordine del Giorno

Nr.8

Uff. Proponente Urbanistica e Gestione Territorio

9)

Nr. 71

Procedimento penale n. 119/17 R.Mod. 32 Fabbricato abusivo per civile abitazione e pertinenze in via

Lepantine n. 19 individuato in catasto al foglio 13 mappale 270. Dichiarazione esistenza/inesistenza di

prevalenti interessi pubblici.Interrogazione a risposta scritta e orale gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle in riferimento al progetto di accoglienza per cani denominato AMICI

DELL’ UOMO in via Nastro d’Argento – Sant’Agnello.