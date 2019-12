Sant’Agnello ChristMust 2019-2020

Ringraziamo molto Mariano Somma per aver aderito alla manifestazione di beneficenza “Street Food & Tombolate”.

Mariano ci farà assaggiare la sua pizza sabato 21 dicembre.

Vi aspettiamo, siamo il 20 e il 21 dicembre in Via A.DIaz/Piazzale Angri, Sant’Agnello.

@sorrentofood Ringriamo Semola PASTA BAR Sorrento per aver aderito allo “Street Food & Tombolate”, l’evento che nasce per donare un sorriso.

Infatti i ragazzi di Semola cucineranno per noi sabato 21 dicembre, per la seconda serata della manifestazione.

Siamo in Via A.DIaz/Piazzale Angri in Sant’Agnello venerdì 20 e sabato 21 dicembre.

Sant’Agnello ChristMust, tutto il bello del Natale.

@semolapastabar Anche il grande Antonio Cafiero della Gelateria Primavera ha voluto esserci per lo “Street Food & Tombolate”, evento che nasce con l’intento di donare un sorriso.

Venerdì 20 dicembre, per la prima delle due giornate, potremo assaggiare una dolce sorpresa preparata dal maestro in persona.

Vi aspettiamo, siamo in Via.A DIaz/Piazzale Angri

ricordiamo che l’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Martedì 17 dicembre ore 19.00 Chiesa Di San Giuseppe.

Massimiliano Gallo in “Note di Natale” con Pina Giarmanà e Marco Palmieri.

Al piano: Mimmo Napolitano

Al contrabbasso: Davide Costagliola

Venerdì 20 dicembre, serata inaugurale di “Street Food & Tombolate”, l’evento che nasce con l’obiettivo di donare un sorriso.

Non poteva mancare il Teatro di Burattini dei Fratelli Mercurio.

Vi aspettiamo, siamo in Via A.Diaz/Piazzale Angri.

@teatrodiburattinimercurio

Sabato 21 dicembre, in occasione del secondo appuntamento con “Street Food &Tombolate” (sabato 21 dicembre) cucineranno per noi lo chef Andrea Napolitano con Pietro De Martino.

Stanno preparando qualcosa che ci farà letteralmente leccare i baffi.

Ringraziamo vivamente i due cuochi (scuola Cannavacciuolo) per aver aderito con entusiasmo a questa manifestazione che nasce con l’intento di donare un sorriso.

Infatti l’incasso delle due giornate verrà devoluto in beneficenza.

Vi aspettiamo, venerdì 20 e sabato 21 dicembre in Via A.Diaz/Piazzale Angri.

@andreanapolitanochef



Ringraziamo il Ristorante La Torre per aver aderito alla manifestazione, infatti venerdì 20 dicembre saranno con noi per farci assaggiare un piatto speciale.

Vi aspettiamo! Street food & Tombolate, 20 e 21 dicembre in Via A.Diaz/Piazzale Angri.Ringraziamo il Ristorante La Torre per aver aderito alla manifestazione, infatti venerdì 20 dicembre saranno con noi per farci assaggiare un piatto speciale.Vi aspettiamo! Ricordiamo che l’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Venerdì 20 dicembre, per la prima serata di “Street Food & Tombolate” Artigiani Scotto ci farà assaggiare una gustosissima pizza fritta!

Ringraziamo Gianni Scotto e tutto il suo staff per aver aderito alla manifestazione.

Ricordiamo che l’incasso dei due giorni dell’evento verrà devoluto in beneficenza.

Vi aspettiamo, venerdì 20 e sabato 21 dicembre in Via A.DIaz/Piazzale Angri.

Sant’Agnello ChristMust…tutto il bello del Natale. Sant’Agnello — a



sabato 21 dicembre a Via A.Diaz/Piazzale Angri, Sant’Agnello.

Ricordiamo che l’incasso delle due giornate della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Ringraziamo POLLIO CARNI FRESCHE e Dal Gigante Vintage Street Food



“Street Food & Tombolate”, venerdi 20 e sabato 21 dicembre a VIa A.Diaz/Piazzale Angri “Street Food & Tombolate”, venerdi 20 e sabato 21 dicembre a VIa A.Diaz/Piazzale Angri Sant’Agnello ChristMust…tutto il bello del Natale I nostri chef d’eccezione di Alma Cooperativa Sociale ci faranno assaggiare un’ottima “salsiccia e broccoli” in occasione della seconda serata di “Street Food & Tombolate”sabato 21 dicembre a Via A.Diaz/Piazzale Angri, Sant’Agnello.Ricordiamo che l’incasso delle due giornate della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.Ringraziamo POLLIO CARNI FRESCHE e Dal Gigante Vintage Street Food

Il 20 e il 21 dicembre tra Via A.Diaz e Piazzale Angri in Sant’Agnello si terrà l’evento “Street Food & Tombolate”.

Una manifestazione che nasce con l’intento di donare un sorriso.

Ringraziamo Mimmo De Gregorio e tutta la sua famiglia per aver aderito al progetto, infatti venerdì 20 dicembre Lo Stuzzichino Ristorante Massa Lubrense ci farà assaggiare una zuppa favolosa. Provare per credere!

Ricordiamo che l’incasso delle due serate sarà devoluto in beneficenza. Non mancate!

@ristorante_lo_stuzzichino

Si apre alla grande la serata inaugurale di “Street Food & Tombolate”, l’evento che fa parte della rassegna “Sant’Agnello Christmust” e che nasce con l’obiettivo di donare un sorriso.

Acqu’e Sale del maestro pizzaiolo Antonino Esposito ci sarà, per farci assaggiare una grandiosa pizza!

Ringraziamo il maestro e tutto il suo staff e vi diamo appuntamento venerdì 20 dicembre a Sant’Agnello in Via A. Diaz dalle 19.00!

Sabato 21 dicembre, “Nummer, la vera Tombola napoletana” con Marco Palmieri ed Elena Vittoria!”

Dalle 21 a Piazzale Angri.

“Street Food & Tombolate”…manifestazion e nata per donare un sorriso.

Vi aspettiamo, venerdì 20 e sabato 21 in Via A.Diaz/Piazzale Angri