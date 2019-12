Sant’Agnello. Camion guasto sul Corso Italia: Traffico in tilt

Da alcuni minuti ci giunge la segnalazione di un interminabile traffico e caos sul Corso Italia a Sant’Agnello, altezza San Giuseppe. Un grosso tir, in seguito ad un guasto avrebbe ostacolato la circolazione veicolare, causando enorme traffico e disagi. Il traffico risulta essere già di per sé il problema cardine della Penisola Sorrentina, a maggior ragione nei casi in cui si verificano questi sventurati episodi. Seguiranno aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio.