Sant’Agnello. Avviso di mobilità per due posti di istruttore tecnico a tempo indeterminato

Sant’Agnello. Avviso di mobilità per due posti di istruttore tecnico. Interessante offerta di lavoro nella cittadina della Penisola sorrentina. Avviso di mobilità volontaria EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 per la copertura di N. 2 posti di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part – time orizzontale 91,67% Categoria giuridica “D” del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Inoltre nel bando, che puoi scaricare cliccando qui, si precisa che:

• se proveniente da amministrazioni dello stesso comparto, il candidato dovrà risultare inquadrato nella categoria giuridica e nel profilo professionale indicati;

• se proveniente da amministrazioni di altro comparto, il candidato dovrà risultare inquadrato in una categoria giuridica da considerarsi equivalente a quella indicata e nel profilo professionale indicato o profilo equivalente (si considera equivalente il profilo al quale si ha accesso dall’esterno presso l’amministrazione di proveniente con gli stessi requisiti previsti dal Comune di Sant’Agnello).