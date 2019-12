Sant’Agnello – la Regione Campania su richiesta dell’amministrazione, con decreto dirigenziale del. 13 12 2019 ha approvato il finanziamento di circa 8 milioni di euro per i lavori di recupero e sistemazione della scogliera di Marina di Cassano nel Comune di Sant’Agnello. A breve partirà la gara d’appalto e finalmente ci sarà un approdo turistico dove ci potrà essere anche maggiore spazio per le imbarcazioni dei cittadini. ” Continuiamo ad impegnarci e lavorare per la crescita della nostra comunità!!! “ così conclude il Primo cittadino santanellese.