Sant’Agnello. Accensione dell’albero di Natale festa dell’Immacolata in piazza in diretta con Positanonews. Dopo l’accensione dell’albero di Sorrento quello di Sant’Agnello è il più in linea con la tradizione sentiamo il sindaco Piergiorgio Sagristani “Auguro buone feste a tutti, sarà un programma natalizio ricco di eventi, ringrazio il nostro giardiniere Giovanni Ferraro e tutti coloro che hanno collaborato ”

L’evento ha visto la collaborazione della Camera di Commercio di Napoli